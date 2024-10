Calcio – Le decisioni della Corte Sportiva d’Appello sui ricorsi della Reggina

“La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha pronunciato nella riunione fissata il 31 ottobre 2019:

– a seguito del reclamo n. 57 promosso dalla società REGGINA 1914 S.R.L. in data 15.10.2019 il seguente DISPOSITIVO: La Corte, ritenuto necessario accertare con maggiore puntualità se i due rappresentanti della Procura Federale abbiano o meno percepito i cori oggetto del procedimento, manda alla Procura Federale di verificare per quale motivo sugli atti acquisiti da questa Corte non è riportata la percezione diretta da parte degli stessi bensì del solo Delegato di Lega. Invita la Procura Federale ad espletare gli accertamenti nel termine di giorni quindici (15) onde consentire a questa Corte di rispettare il termine normativamente previsto per la definizione del procedimento.

– a seguito del reclamo n. 68 promosso dalla società REGGINA 1914 S.R.L. in data 15.10.2019 il seguente DISPOSITIVO: sentito l’Arbitro, respinge il reclamo n 68, proposto dalla società REGGINA 1914 S.R.L. avverso le sanzioni dell’inibizione sino al 3.12.2019 e dell’ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Taibi Massimo seguito gara Reggina/Catanzaro del 12.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019).

– a seguito del reclamo n. 69 promosso dalla società REGGINA 1914 S.R.L. in data 15.10.2019 il seguente DISPOSITIVO respinge il reclamo n 69, proposto dalla società REGGINA 1914 S.R.L. avverso la sanzione dell’inibizione sino al 3.12.2019 inflitta al sig. Patti Matteo seguito gara Reggina/Catanzaro del 12.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019)”.

Da ridiscutere quindi la multa inflitta alla società, mentre vengono confermate multe e squalifiche per i due dirigenti Massimo Taibi e Matteo Patti.