Calcio e Coronavirus: la Roma non andrà a Siviglia per l’Europa League

In attesa di comunicazioni ufficiali dall’Uefa, la Roma ha deciso di non partire alla volta di Siviglia, dopo che il Governo spagnolo non autorizzava il volo charter che avrebbe dovuto far atterrare la squadra giallorossa nel territorio spagnolo. Nonostante si siano studiate anche soluzioni alternative, alla fine si è deciso di rimanere nella capitale. Siviglia-Roma si sarebbe dovuta giocare domani. Slittando il primo incontro, salterà ovviamente anche quello di ritorno programmato per il 19 marzo.