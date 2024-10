Calcio: il San Luca cede il titolo. Amara conclusione. Il comunicato

Dopo l’amara retrocessione in Eccellenza del S. Luca, si pensava ad una possibile richiesta di ripescaggio che invece sfuma per mancanza di presupposti. Quali? E’ la società stessa a comunicarli, annunciando la cessione del titolo: “A malincuore, non avendo ottenuto le liberatorie da parte dei calciatori, utili per eventuale richiesta di ripescaggio in serie D, si è deciso ad unanimità di cedere il titolo di eccellenza gratuitamentea chi ne abbia interesse. TUTTO PASSA, MOLTO TORNA, MA NIENTE DAVVERO RESTA“.