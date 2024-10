Calcio, San Luca: stadio riconsegnato, ma non si può giocare. La nota del club

Dopo la notizia della riconsegna dello stadio Corrado Alvaro di San Luca alla società reggina, arriva la nota del club riguardo le condizioni dello stesso e la necessità di andare in campo neutro almeno per la prossima partita:

Leggi anche

La nota del club

“Carissimi tifosi, appassionati e sostenitori dell’ASD San Luca 1961,

Vi informiamo con dispiacere che, a causa delle condizioni inadeguate del nostro amato Campo Corrado Alvaro, non è stato possibile disputare la partita come inizialmente programmato. Dopo 4 mesi di inutilizzo, abbiamo ritenuto essenziale garantire la sicurezza e l’incolumità dei nostri atleti, evitando il rischio di infortuni.

La decisione di spostare la partita a Locri è stata presa con grande attenzione al fine di garantire che i nostri giocatori possano esprimersi al meglio in un ambiente sicuro. La manutenzione necessaria al Corrado Alvaro è già stata avviata, e presto il nostro campo di casa sarà nuovamente disponibile per le sfide emozionanti che tutti noi amiamo.

Siamo consapevoli dell’importanza del Corrado Alvaro per voi e per tutta la nostra comunità sportiva. La squadra e lo staff stanno lavorando incessantemente per riportare il campo alle sue condizioni ottimali e garantire partite indimenticabili nel nostro stadio di casa.

Chiediamo scusa per l’inconveniente e vi ringraziamo per la vostra comprensione e sostegno continuo. La vostra passione è la forza trainante del nostro club, e siamo certi che insieme supereremo ogni ostacolo.

Continuate a seguirci sui nostri canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del Corrado Alvaro. Presto torneremo a giocare nelle mura domestiche, pronti a regalarvi emozioni e vittorie.

Grazie per il vostro incondizionato sostegno!