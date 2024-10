Calcio, serie B: la settimana che porta all’inizio del campionato. Il programma

Dopo una lunga attesa, la Reggina è pronta a scendere nuovamente in campo per una gara di campionato. Sarà una stagione atipica, lo è stata la parte conclusiva di quella passata, ancor di più quella che arriverà. Lo hanno definito il campionato più difficile degli ultimi dieci anni per le squadre che lo compongono e le ambizioni che hanno, vedremo quello che ne verrà fuori. Intanto si parte così:

Venerdi 25 settembre ore 16.54

Monza – Spal

Sabato 26 settembre ore 14,00

Brescia – Ascoli

Cosenza – V. Entella

Frosisone – Empoli

Lecce – Pordenone

Pescara – Chievo

Salernitana – Reggina

Sabato 26 settembre ore 16,00

Venezia – Vicenza

Domenica 27 settembre ore 15

Cremonese – Cittadella

Domenica 27 settembre ore 21

Reggiana – Pisa