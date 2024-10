Calcio serie B: altra partita a rischio rinvio per covid 19

Il covid circola in maniera insistente anche nel mondo del calcio

La questione tra Salernitana e Reggiana non si è ancora conclusa. Se ne discute in occasione dell’Assemblea di Lega B e presto vedremo quelle che saranno le decisioni adottate anche dalla giustizia sportiva che ancora non si è pronunciata su quello che sembrava un 3-0 a tavolino scontato.

Nel frattempo il covid non si ferma e questa volta ad essere colpita in maniera consistente è la società dell’Ascoli con ben nove positivi all’interno del gruppo squadra, così come scrive tuttoB:

Salgono a 9 i positivi in casa Ascoli