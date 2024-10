Calcio serie B recupero: colpo del Venezia, affonda l’Entella. La classifica

Approfittando della sosta in campionato, si è proceduto ad uno dei diversi recuperi da effettuare in serie B. In campo l’Entella di mister Tedino contro il Venezia di Zanetti. Vince la compagine lagunare grazie ai gol del solito Forte e di Ceccaroni, ancora uno stop, invece, per la squadra di Chiavari.

La classifica dopo sette giornate

Empoli 16

Chievo 14

Frosinone 13

Venezia 13

Lecce 12

Spal 12

Salernitana* 11

Cittadella* 10

Monza* 9

Brescia* 8

Pordenone 8

Reggiana** 7

Reggina 7

Vicenza* 6

Cosenza 5

V. Entella 4

Pescara 4

Ascoli* 4

Pisa* 4

Cremonese* 3

*Una partita in meno

**Due partite in meno