Calcio serie B – Il Trapani sceglie Castori, la Reggina si “tiene” Drago

Massimo Drago rientrava tra le prime scelte del Trapani per la sostituzione di Francesco Baldini (ex giocatore amaranto). L’andamento in campionato poco esaltante della squadra siciliana aveva portato all’esonero del tecnico e tra le piste sondate c’era anche l’ex allenatore della Reggina. L’intoppo, secondo quanto riferito da alfredopedulla.com è stato il mancato accordo con la società del presidente Gallo sulla risoluzione, quindi Trapani “costretto” a rivolgersi altrove. Sempre secondo il sito specializzato sarebbe ormai definita la trattativa con Fabrizio Castori, anche lui nel lunghissimo percorso in carriera, nella stagione 2013 sulla panchina della Reggina.

Leggi anche