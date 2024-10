Calcio: la serie C si ferma? Si, se la Lega Pro non avrà risposte dal Governo

“Defiscalizzazione adesso oppure blocco il campionato”. Queste le dichiarazioni ferme e decise del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e questo potrebbe avvenire già dalla prossima domenica, quella del 22 dicembre. Si attendono sviluppi in queste ore, ma nel frattempo sono tante le società a sostegno di Ghirelli ed anche l’AIC con il suo vicepresidente avvocato Umberto Calcagno che ha parlato a TuttoC.com:

“Spero non ci sia bisogno di arrivare a un atteggiamento così forte. Mi auguro al contrario che si possa avere il tanto atteso provvedimento anche per la Lega Pro, dopo averlo ottenuto per il calcio femminile.

Siamo sempre stati a fianco della Lega Pro nel cercare di reperire maggiori risorse in un sistema che sta uscendo in maniera positiva da un periodo non felice. E lo saremo ancora. Ci auguriamo comunque che il governo faccia la sua parte, il provvedimento sarebbe un investimento nella socialità, per le infrastrutture, la formazione e i settori giovanili”.

