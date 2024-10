Calcio serie C – Incredibile ma vero. Ricorso in atto, il Bisceglie può evitare un play out

Pensavate fosse finita? Ed invece no, c’è ancora un ricorso pendente ed è quello del Bisceglie che verrà discusso nella giornata di domani e potrebbe a stagione regolare conclusa, modificare ancora la classifica. In che modo? Il club neroazzurrostellato, contesta la decisione dei tre punti di penalizzazione per “non aver depositato le attestazioni del Settore Tecnico della FIGC relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra, nonché anche di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti”.

Qualora dovesse vincere il ricorso il Bisceglie non disputerebbe il primo play out previsto contro la Paganese, vedendosi aumentare il vantaggio a più nove (con la restituzione dei tre punti) ed attenderebbe la vincente di Cuneo e Lucchese per disputare l’unico scontro e quindi tentare di mantenere la categoria.