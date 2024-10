Calcio serie C – La notizia è la Viterbese in campo. Reggina ancora di lunedi, ma il Granillo non c’entra

La serie C scende in campo. Scossa dalle lunghissime vicende che finalmente hanno trovato una conclusione e parliamo di ripescaggi, scombussolata dalle numerose penalizzazioni che, probabilmente, troveremo ancora nel corso della stagione.

La notizia è rappresentata dalla prima partita di campionato per la Viterbese, siamo a novembre, ed il ritorno in campo anche del Catania, per la Reggina il solito lunedi, ma questa volta il Granillo non c’entra. Il programma della giornata:

Sabato 3 novembre ore 14,30

Siracusa – Cavese

Trapani – Matera

Vibonese – V. Francavilla

Ore 15,00

Potenza – Catania

Ore 16,30

Catanzaro – Bisceglie

Ore 20,30

Juve Stabia – Casertana

Viterbese – Rieti

Lunedi 5 novembre ore 20,30

Rende – Reggina

CLASSIFICA

Juve Stabia, Trapani 18

Rende 17

Catania, Vibonese 14

Casertana 12

Cavese, Sicula Leonzio 11

Catanzaro 10

Francavilla, Bisceglie, Potenza 9

Reggina 8

Rieti 7

Siracusa 5

Paganese 2

Viterbese 0

Matera -4

Classifica modificata dalle penalizzazioni e provvisoria viste le tante gare da recuperare.