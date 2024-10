Calcio serie C – Occhi su Catania-Juve Stabia. La Reggina segue le dirette concorrenti

Giornata di riposo per la Reggina, non per le altre. Gli amaranto guarderanno con particolare attenzione a quello che accadrà nella giornata di oggi, per capire quanto potrà cambiare l’attuale distacco dalla zona play off, rispetto poi alla conclusione delle gare. Ed uno sguardo attento sarà rivolto anche alla gara di cartello della giornata, quella che si gioca al Massimino tra il Catania e la Juve Stabia, con la lotta al primo posto incredibilmente riaperta. Al rientro, l’avversario per Conson e compagni sarà proprio il club etneo. Questo l’intero programma della giornata:

Rieti – Catanzaro

Catania – Juve Stabia

Sicula Leonzio – Monopoli

Cavese – Paganese

Bisceglie – Siracusa

V. Francavilla – Trapani

Casertana – Viterbese

Vibonese – Rende

Matera – Potenza

CLASSIFICA

Juve Stabia 63

Trapani 61

Catania 54

Catanzaro 51

Monopoli, Casertana 40

Potenza 39

Vibonese, V. Francavilla 37

Viterbese, Cavese, Rende 36

Sicula Leonzio 35

Reggina 33

Bisceglie 27

Siracusa, Rieti 25

Paganese 12

Matera escluso dal campionato