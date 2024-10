Calcio serie C: la nuova regola consegna a Lucarelli esordio e vittoria con il Catania

Primi effetti di una nuova regola, dopo l’accordo raggiunto tra la Lega B e l’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio): in caso di esonero avvenuto entro il 20 dicembre, agli allenatori è permesso di tornare ad allenare in qualsiasi categoria durante la stessa stagione. E così, dopo essere stato sollevato dall’incarico visti i risultati scadenti con la Ternana, Cristiano Lucarelli è stato chiamato dal Catania, società con la quale aveva già lavorato in due momenti diversi in passato. Il suo esordio è stato indimenticabile, avendo ottenuto un successo pesantissimo a gara quasi conclusa contro la Turris. Il merito è soprattutto di Devid Eugene Bouah, ex Reggina che a tempo quasi scaduto ha realizzato la rete della vittoria facendo esplodere il Massimino.