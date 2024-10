Calcio serie C: è l’anno della Ternana. Colpaccio al S. Nicola e fuga. Risultati e classifica

Interessante come sempre il campionato di serie C girone C. Sembra davvero l’anno della Ternana che si impone anche al S. Nicola di Bari ed allunga ancora il suo vantaggio. Torna a giocare la Vibonese e vince.

I risultati dell’undicesima giornata

Avellino – Monopoli rinv.

Teramo – Catania 1-0

Palermo – Paganese 2-1

Vibonese – Potenza 1-0

Bari – Ternana 1-3

Cavese – Foggia 0-1

Turris – Juve Stabia 1-1

V. Francavilla – Catanzaro 1-1

Bisceglie – Casertana rinv.

La Ternana prende il largo. La classifica

Ternana 27

Bari 20

Teramo 20

Catanzaro 16

Turris 16

Avellino 15

Juve Stabia 14

Foggia 13

Vibonese 12

Paganese 10

Catania (-2) 9

Palermo 9

V. Francavilla 9

Monopoli 9

Potenza 9

Bisceglie 7

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5

La classifica è da ritenersi molto provvisoria, perchè sono tante le squadre che devono recuperare diverse partite. Il Bisceglie addirittura ne ha disputate solamente sei su undici.