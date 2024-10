Calcio serie C – Viterbese, esordio pessimo, crollo Catania, delusione Catanzaro

Le sorprese non sono mancate neppure questa settimana. Il campionato di serie C si conferma imprevedibile con risultati che spesso vanno in senso opposto rispetto alle previsioni. Questo quanto successo in occasione della giornata numero 10:

Paganese – Sicula leonzio 0-1

Siracusa – Cavese 3-1

Trapani – Matera 2-0

Vibonese – V. Francavilla 5-0

Potenza – Catania 3-1

Catanzaro – Bisceglie 1-1

Juve Stabia – Casertana 1-1

Viterbese – Rieti 0-1

Lunedi 5 novembre ore 20,30

Rende – Reggina

CLASSIFICA

Trapani 21

Juve Stabia 19

Rende, Vibonese 17

Catania, Sicula Leonzio 14

Casertana 13

Potenza 12

Cavese, Catanzaro 11

Bisceglie, Rieti 10

V. Francavilla 9

Monopoli, Siracusa, Reggina 8

Paganese 2

Viterbese 0

Matera -4