Calcio serie D: derby a Messina, la Cittanovese tenta l’allungo. Programma e classifica

Preoccupazione per le nuove norme governative anti covid

Quinta giornata del campionato di serie D, squadre in campo con l’incubo Covid 19 e la preoccupazione di vedere tutto interrotto. La Cittanovese, in testa alla classifica, prova a mantenere la vetta giocando in casa contro il Licata, questo il programma della giornata:

Cittanovese – Licata

Castrovillari – Rende

Acireale – Biancavilla

Dattilo – S. Luca

FC Messina – ACR Messina

Gelbison – Città S. Agata rinv.

Paternò – S. Maria Ciliento

Roccella – Troina rinv.

Rotonda – Marina di Ragusa

CLASSIFICA

Cittanovese 10

Biancavilla 9

ACR Messina 8

Dattilo, Acireale, FC Messina 7

San Luca 6

Ciliento, Castrovillari, Rotonda 5

Troina, Gelbison 4

Paternò, S. Agata, Ragusa, Licata 3

Rende 2

Roccella 0