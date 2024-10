Calcio serie D – Incredibile, fermato il Bari in casa. Franceschini ancora a punti. Stop del Locri

E’ la Turris la prima squadra a ad ottenere punti contro il Bari ed addirittura riesce a farlo al S. Nicola. Bene ancora la Palmese in trasferta con Ivan Franceschini che mantiene l’imbattibilità, pari interno della Cittanovese. Per impraticabilità di campo non si è disputato il match tra il Roccella ed il Città di Messina.

QUINTA GIORNATA

Messina – Acireale 0-3

Bari – Turris 0-0

Cittanovese – Marsala 0-0

Nocerina – Palmese 0-0

Portici – Igea Virtus 2-1

Roccella – Città di Messina rinv.

Rotonda – Castrovillari 1-2

Sancataldese – Locri 3-1

Troina – Gela 1-0

CLASSIFICA

Bari 13

Acireale 10

Locri 10

Sancataldese 9

Gela, Nocerina 8

Marsala, Palmese, Turris, Portici, Troina 7

Castrovillari 6

Cittanovese 5

Roccella, Igea V. Messina 4

Rotonda 3

Città di Messina 1