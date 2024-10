Calcio serie D – Locri, subito il Messina. La Palmese adesso vuole vincere

Con il Bari che ha ripreso il cammino verso la serie C, interessante la lotta alle sue spalle. Per quello che riguarda il Locri la possibilità di rialzare la testa proprio dopo lo stop al S. Nicola, contro un’altra formazione blasonata come il Messina. La Palmese, ancora imbattuta, dovrà iniziare anche a vincere, difficile impegno della Cittanovese a Torre del Greco, mentre il Roccella renderà visita al Gela, questo il programma della giornata.

Acireale – Bari

Gela – Roccella

Città di Messina – Rotonda

Igea Virtus – Marsala

Locri – Messina

Palmese – Troina

Portici – Nocerina

Turris – Cittanovese

CLASSFICA

Bari 17

Nocerina 14

Locri 13

Gela, Cittanovese, Portici, Sancataldese 11

Acireale (-1) 10

Marsala, Palmese, Roccella, Turris (-2) 9

Troina 8

Castrovillari 7

Igea Virtus, Messina 4

Città di Messina, Rotonda 3