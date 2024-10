Calcio serie D – Palmese in campo oggi e per tutto il campionato. La giornata

A Palmi è arrivata la notizia che tutti aspettavano. La stagione può continuare e quindi si spera possa continuare anche a livello pratico questo straordinario cammino della squadra guidata da Ivan Franceschini, assoluta sorpresa di questo avvio di stagione. Detto questo scendono in campo anche le altre reggine con la Cittanovese in cerca di riscatto contro il Portici, il Locri si gioca in casa il derby di Calabria con il Castrovillari, mentre il Roccella fa visita alla Sancataldese. Il programma della giornata:

Bari – Nocerina

Cittanovese – Portici

Marsala – Palmese

Messina – Troina

Rotonda – Igea V.

Turris – Gela

Acireale – Città di Messina

Locri – Castrovillari

Sancataldese – Roccella

CLASSIFICA

Bari 30

Turris 24 (-2)

Nocerina, Marsala 22

Gela 20

Palmese 19

Portici 18

Locri 17

Sancataldese 15

Castrovillari, Troina, Cittanovese 14

Roccella, Acireale (-1) 13

Città di Messina 12

Messina 8

Igea Virtus, Rotonda 6