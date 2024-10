Calcio serie D: bene la Cittanovese, mister Cozza perde ancora. Risultati e classifica

Grande equilibrio in questa parte iniziale della stagione soprattutto nella parte alta della classifica. Dopo cinque giornate di campionato ci sono otto squadre nel giro di soli tre punti e tra queste anche il S. Luca. Successo rotondo della Cittanovese. Dopo le dimissioni del DG Martino, il Lamezia in pochi giorni raccoglie una doppia vittoria. All’esordio subito un successo, per il tecnico Francesco Cozza ed il suo Biancavilla che, però, adesso mette in fila tre sconfitte consecutive.

I risultati della quinta giornata

Cavese – Giarre 1-1

Acireale – Cilento 3-2

Città di S. Agata – Troina 3-1

Cittanovese – Sancataldese 5-0

Trapani – Rende 2-1

Lamezia Terme – Licata 2-1

Gelbison – FC Messina 3-0

Paternò – Castrovillari 2-2

Portici – S. Luca 1-1

Real Aversa – Biancavilla 3-2

Leggi anche

La classifica

Gelbison 13

Cavese 13

Portici 13

Città S. Agata 12

Real Aversa 12

Paternò 11

San Luca 10

Lamezia Terme 10

Acireale 8

Licata 7

Cittanovese 6

Trapani 6

Cilento 5

Castrovillari 4

Biancavilla 3

Giarre 1

Rende 1

FC Messina 1

Sancataldese 0

Troina (-6) -6