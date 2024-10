Calcio serie D: sfida Cozza-Franceschini. Il programma e la classifica

La Cittanovese con Alessio Viola in grande forma cerca la vittoria esterna

Insieme alla Reggina da calciatori prima e da allenatore e vice successivamente, si ritrovano da avversari sulle panchine di San Luca e Castrovillari per un match rinviato e programmato per il prossimo 4 novembre. La Cittanovese, in testa alla classifica, prova ad allungare il passo.

QUARTA GIORNATA

Città S. Agata – Cittanovese

Dattilo – Roccella

Licata – Paternò rinv.

Marina di Ragusa – Biancavilla

ACR Messina – Acireale

Ciliento – FC Messina

Rende – Rotonda

San Luca – Castrovillari rinv.

Troina – Gelbison

CLASSIFICA

Cittanovese 7

Acireale 7

San Luca 6

FC Messina 6

Dattilo 4

Castrovillari 4

Gelbison 4

Rotonda 4

Ciliento 3

Paternò 3

Marina di Ragusa 3

Licata 3

Citta di S. Agata 3

Rende 2

Troina 1

Roccella 0