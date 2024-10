Calcio serie C – In attesa dello 0-3 per la Reggina, i risultati delle altre e la nuova classifica

Nella giornata in cui una gara di campionato non si è giocata per una storia incredibile che purtroppo ancora nel calcio italiano può succedere, questo quanto accaduto invece sugli altri campi, in riferimento alle partite che si sono giocate alle 15 ed alle 16:

Monopoli-Bisceglie 2-1

Casertana-Avellino 2-0

Paganese-Bari 0-1

Rende-Picerno 1-0

Rieti-Reggina n.d.

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 1-1

Teramo-Ternana 1-1

Potenza-Vibonese ore 17:30

Viterbese-Cavese ore 17:30

Catanzaro-Catania ore 20:45

CLASSIFICA

Reggina 34

Monopoli 31

Ternana 30

Bari 29

Potenza 27

Teramo 22

Casertana 21

Viterbese 21

Catanzaro 21

Vibonese 20

Catania 20

V. Francavilla 19

AZ Picerno 16

Paganese 16

Cavese 14

Avellino 14

Rieti 12

Bsceglie 10

Sicula Leonzio 10

Rende 10

