Calcio: giornata negativa per il settore giovanile della Reggina

Tutte sconfitte le squadre scese in campo nel fine settimana. Passivi molto pesanti

Sconfitta interna per la Reggina di mister Ferraro, che cede il passo ai pari età della Lazio presso il C.S. Sant'Agata. Tris biancoceleste in riva allo Stretto, con la squadra di Calori che si impone con le reti di Bertini, Mancino e Tare. Di seguito, il tabellino della gara:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 5ª GIORNATA

REGGINA-LAZIO 0-3

Marcatori: 23' Bertini, 55' Mancino, 61' Tare

Reggina: Ammirati, Foti, Musumeci (74' Rao), Kamberi, Vigliani, Bongani, Garau (62' Basile), Spitale (80' Rugnetta), Nvendo-Ferrier, Zucco (62' Diop), Pagni. A disposizione: Tortorella, Pavia I., Tersinio, Pavia L., Dioum, Scolaro, Costantino, Carlucci. Allenatore: Ferraro

Lazio: Moretti, Floriani, De Santis, Ferro, Adeagbo, Ruggeri (51' Santovito), Shehu (72' Ferrante), Coulibaly (78' Troise), Tare (72' Crespi), Bertini, Mancino (78' Muhammad). A disposizione: Di Fusco, Furlanetto, Pollini, Migliorati, Adjaoudi. Allenatore: Alessandro Calori

Arbitro: Sig. Andrea Calzavara di Varese; Assistenti: Sig. Roberto Allocco di Bra e Sig. Mario Chichi di Palermo

Note- Ammoniti: Bongani (R), Vigliani (R). Espulsi: Vigliani (R) per doppia ammonizione. Calci d'angolo: 8-3.

Disco rosso anche per la compagine Under 16 amaranto, anch'essa battuta dai pari età della Roma tra le mura amiche del C.S. Sant'Agata. Succede tutto nella ripresa, con la formazione giallorossa che sigla quattro reti e porta a casa i tre punti. Di seguito, il tabellino della gara:

UNDER 16 SERIE A E B, 3ª GIORNATA

REGGINA-ROMA 0-4

Marcatori: 48' aut. Bombaci, 57' Musella, 63' Litti, 72' Musella

Reggina: Sciammarella (75' Lagonigro), Marcianò (84' Curulla), Bombaci, Simonetta (75' Calabrese), Girasole (75' Squillace), Pumo, Cracchiolo (75' Villari), Giampaolo (45' Casile), Antoci, Farcomeni, Briganti (84' Serico). A disposizione: Sturniolo, Postorino. Allenatore: Tobia Assumma

Roma: De Franceschi, Carpineti (45' De Luca), Litti, Ragone, Plaia, Mirra (67' Occhi), Della Rocca (45' De Campos), Tumminelli, Fravola (67' Guglielmelli), Papa (67' Ceccarelli), Nardozzi (41' Musella). A disposizione: Guerrieri, Cioffredi, Reale. Allenatore: Gianluca Falsini

Arbitro: Sig. Marco Calabrò di Reggio Calabria. Assistenti: Simone Chindamo di Reggio Calabria e Alessandro Crucitti di Reggio Calabria.

Note- Ammoniti: Della Rocca (RO). Calci d'angolo 1-4. Recupero: 2' pt, 4 st'

Larga sconfitta per la Reggina U15, che nella mattinata odierna, presso il C.S. Sant'Agata, ha ceduto il passo ai pari età della Roma. Gli amaranto, passati in vantaggio all'11', sono stati ribaltati dalla formazione capitolina, che si è imposta per 6-2. Di seguito, il tabellino della gara:

UNDER 15 SERIE A E B, 3ª GIORNATA

REGGINA-ROMA 2-6

Marcatori: 11' Gatto P. (RE), 22' 32' 57' Belmonte (RO), 66' Nardin (RO), 72' Scacchi (RO), 73' Zagari L. (RE), 75' De Caro

Reggina: De Lorenzo, Tortoriello, Cosmano (36' Guerrisi), Brutto (65' L. Zagari), Zagari R., Ramondino (61' Misefari), Gatto G. (53' Maisano), Gatto P. (53' Malara), Cosentino, Parafioriti (65' Longo), Veron (61' Movilia). A disposizione: Manglaviti, Greco, Longo. Allenatore: Demetrio Cassalia

Roma: Stomeo, Tesauro (57' Marchetti), Cama, Zinni, Di Nunzio, Candido, Morucci (69' Ferrara), Panico (51' Nardin), Cinti (51' De Caro), Coletta (69' Malafronte), Belmonte (57' Scacchi). A disposizione: Civella, Terlizzi, Marchetti, Scacchi, Sugamele. Allenatore: Antonio Rizzo

Arbitro: Sig. Alessandro Femia di Locri. Assistenti: Aurora Morabito di Reggio Calabria e Aldo Frascà di Locri.

Note- Ammoniti: Ramondino (RE). Calci d'angolo 3-4. Recupero: 0' pt, 5 st'