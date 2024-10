Ultima ora: si ferma il calcio giovanile anche a livello nazionale

IL PRESIDENTE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

– Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;

– considerate le attuali condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’incremento del numero di contagi anche tra i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico;

– considerato che un numero rilevante di società è stato costretto ad interrompere la propria attività di allenamento settimanale a causa dei contagi tra tesserati, vietando altresì l’accesso ai propri impianti sportivi per evitare il rischio di contagio e trovandosi conseguentemente nelle condizioni di non poter disputare le gare di Campionato come

fissato dal calendario ordinario;

– ritenuto necessario, al fine di assicurare la tutela della salute di tutti i tesserati impegnati nei Campionati Giovanili Nazionali organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, sospendere tali campionati per tutto il periodo di vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;

tutto ciò premesso, sentiti i Vice Presidenti

Si dispone

la sospensione delle gare in programma dal 31 ottobre p.v. al 24 novembre p.v. dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni

previste dai protocolli federali vigenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Vito Di Gioia Vito Tisci