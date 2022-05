Calcio: retrocede il Rende di Franceschini. Ottimo pari per la Reggiomed

Giornata di spareggi nei vari campionati. In quello di Eccellenza esce con un ottimo pari la Reggiomediterranea dal difficile campo del S. Marzano. Padroni di casa con i favori del pronostico, vanno in vantaggio nel primo tempo con Chiariello, ma in pieno recupero il solito Lancioni riesce a riportare il risultato in parità. Per l'accesso alla finalissima che si giocherà ancora in un doppio confronto e quindi per giocarsi la promozione in serie D, la squadra di Misiti attende la prossima settimana a Croce Valanidi il S. Marzano per la gara di ritorno.

Spareggio serie D

Nel campionato di serie D, si seguiva con particolare attenzione lo spareggio per la permanenza tra le calabresi Castrovillari e Rende. Partita non bellissima e pareggio sia nei novanta minuti che dopo i tempi supplementari. Il miglior piazzamento nella classifica finale in campionato consente al Castrovillari di mantenere la categoria, nulla da fare per Ivan Franceschini che, arrivato sulla panchina del Rende nella parte finale della stagione, non è riuscito a compiere l'impresa.