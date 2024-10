Calcio: storica promozione in serie B per la Carrarese

Amarezza e delusione per due ex Reggina, oggi con la maglia del Vicenza

Settantasei anni dopo la Carrarese tornerà a giocare il campionato di serie B. L’ultima apparizione nel 1948, dalla prossima stagione sarà cadetteria. Nella doppia finale contro il Vicenza la squadra definita dai più come la migliore sul piano del gioco, riesca a spuntarla grazie allo 0-0 in occasione della partita di andata e l’1-0 in quella di ritorno con il gol realizzato al sesto minuto da Finotto.

Oltre l’impegno, il Vicenza non è riuscito a fare di più, con la compagine guidata da Vecchi decimata da infortuni e squalifiche proprio nella giornata decisiva. La Carrarese ha concluso il suo percorso nel campionato regolare in terza posizione e nei play off ha eliminato il Perugia prima, poi Juventus U23 e il favorito Benevento. Una impresa firmata tra i protagonisti anche da mister Calabro.

Grandissima festa finale da parte di tantissimi tifosi presenti allo stadio. Delusione per il Vicenza di Rosso e per due ex Reggina Confente e Laezza.