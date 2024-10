Calcio – Strepitosa Cittanovese, battuto il Messina. Che classifica!

In sede di presentazione avevamo parlato di possibile seconda impresa, che puntualmente è arrivata, grazie alla forza, alla tenacia ed alla qualità di una Cittanovese sempre più sorprendente. Prima squadra a battere il Bari in questo campionato, primo successo al Franco Scoglio per la compagine di mister Zito che da quel campo non era mai riuscita a conquistare i tre punti.

Adesso la classifica è davvero entusiasmante e parlare ancora di salvezza potrebbe non essere più credibile.

I risultati della giornata con le altre formazioni reggine che, purtroppo, non hanno seguito quanto fatto dai giallorossi.

Messina – Cittanovese 3-5

Nocerina – Castrovillari 1-1

Roccella – Acireale 1-2

Palmese – Gela 1-2

Portici – Città di Messina 4-1

Bari – Igea Vitus 5-0

Troina – Locri 2-0

Sancataldese – Marsala 3-3

Rotonda – Turris (mercoledi 6 febbraio)

CLASSIFICA

Bari 52

Turssi (-2) 40

Cittanovese 34

Marsala, Portici 33

Castrovillari 32

Gela 31

Acireale, Nocerina 30

Palmese, Troina, 29

Locri 25

Sancataldese 23

Roccella, Città di Messina 22

Messina 21

Igea Virtus 14

Rotonda 10