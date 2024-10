Calcio – Trebisacce, ufficiale il difensore Pepe

L’Asd Trebisacce è lieta di comunicare l’accordo raggiunto con il difensore centrale Pierpaolo Pepe, nell’ultimo anno in forza al Soriano, classe 1985. Calciatore esperto di navigata esperienza tra cui nei recenti anni, Siderno, Luzzese, Sambiase e Scalea oltre Paolana, Praia, Amantea, Calangianus e Capo Vaticano: “Il progetto ed il blasone calcistico del Trebisacce mi hanno spinto ad accettare subito l’offerta” ha dichiarato il neoacquisto giallorosso. “Spero di fare bene insieme ai miei compagni, per una grande annata. Conoscevo già Maio, Grisolia, Galantucci e con molti altri di loro ci siamo sempre trovati da avversari, al pari del mister. Quest’ultimo sembra una persona molto preparata oltre alle referenze positive che ho già avuto”. “Si sta allestendo una buona squadra per la categoria – conclude Pepe – e sono certo che attraverso lavoro e sacrificio potremo dire la nostra. Spero, come sempre, di dare il mio contributo ed onorare questa maglia. Ci attende un campionato duro ma noi non ci faremo cogliere impreparati”.

Con Pepe, il Trebisacce ha effettuato almeno un innesto per ogni ruolo. Di seguito il riepilogo dei movimenti in entrata:

Maida (portiere), Pepe (difensore), Scigliano (centrocampista), Naglieri (attaccante), Galati (attaccante), Cannitello (attaccante).