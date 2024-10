Calcio – Dopo Turati, un altro giovane portiere per il Sassuolo. E’ un reggino

Qualche giorno addietro, grazie al suo esordio con la maglia del Sassuolo contro la Juventus, è stata esaltata la prestazione del giovane Turati, protagonista di grandi parate soprattutto su Cristiano Ronaldo. In occasione del match di Coppa Italia, è stata la volta di un altro giovane di grandi prospettive come Alessandro Russo, anche lui portiere, reggino del 2001, con l’avvio del suo percorso nel settore giovanile della Reggina.

Sul piano del risultato è andata meno bene rispetto al collega Turati, visto che il Sassuolo è stato battuto in casa dal Perugia e quindi eliminato dalla competizione. Rimane comunque la grande soddisfazione per il portiere reggino, ritenuto uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. C’è da ricordare che con la maglia della Nazionale si è laureato vice campione d’Europa Under 17 nel 2018 ed ha preso parte alla spedizione dell’Europeo 2019 con l’Under 19. Con la maglia del Genoa è stato convocato diverse volte dalla prima squadra.