Calcio – Un giovane portiere reggino dalla Villese alla Vibonese

Arrivata l’ufficialità, il giovane Domenico Zampaglione classe 2002 la prossima stagione vestirà la maglia della U.S. Vibonese, squadra professionistica che disputerà il prossimo campionato di serie C.

Un corteggiamento durato diversi mesi quello della società rosso blu, che ha seguito il ragazzo con grande attenzione, grazie all’ esperienza e professionalità di Salvatore Periti, preparatore dei portieri, che ha creduto sin da subito sulle qualità di un ragazzo di assoluta prospettiva.

Grande soddisfazione per la società Villese e del Presidente Postorino:

“Abbiamo fortemente creduto in Domenico, al punto da chiedere ed ottenere la deroga alla FIGC per consentirci di far disputare il campionato di Promozione a Zampaglione ancora quindicenne ed il ragazzo ci ha ripagato alla grande disputando le ultime 12 partite da titolare e da assoluto protagonista, determinante per la nostra salvezza grazie ad un intervento da campione in finale play off.

Una scommessa vinta per noi ed in particolare per il nostro mister Salvatore Porcino, che abbiamo scelto la Vibonese pur avendo avuto richieste da altre squadre professioniste, per il grande interesse dimostrato dalla società che ha deciso di investire sul ragazzo che pur essendo un categoria allievi disputerà il campionato nazionale Beretti e verrà aggregato al ritiro della prima squadra a partire dalla prossima settimana.

Continua il nostro percorso di valorizzazione di giovani calciatori, oggi ancor di più oggi, supportati da una grande società di serie A come l’Atalanta a cui siamo affiliati, un percorso che comincia a dare i propri frutti e che ci consentirà nelle prossime settimane di annunciare il passaggio a società professionistiche di altri tre giovani talenti Villesi.

Attendiamo fiduciosi, ormai a giorni, l’esito della commissione per l’aggiudicazione dello Stadio Santoro, che ci consentirà di poter programmare un’altra stagione di successo e di dare una casa sicura ai tanti bambini e ragazzi che inseguono un sogno ”

Il Presidente

Donato Postorino