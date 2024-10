Calcio – Si rivede Ungaro, convocato per le Universiadi 2019

I calciatori amaranto Cesare Pogliano e Giuseppe Ungaro, sono stati convocati dal commissario tecnico Arrigoni per il secondo stage in vista delle Universiadi 2019, in programma da mercoledì 3 a domenica 14 luglio in Campania.

I giocatori saranno presenti a Novara martedì 23 e mercoledì 24 aprile per svolgere delle sedute di allenamento ed un test amichevole.

