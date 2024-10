Reggina, si può battere il record di spettatori. Il dato di oggi

Sta spingendo molto la società affinchè sabato pomeriggio il Granillo sia gremito. La Reggina ha bisogno del grande pubblico per guadagnarsi l’accesso ai play off ed il match con la Casertana in questo senso può risultare decisivo.

Leggi anche

Nel pomeriggio di oggi vi avevamo scritto delle grandi file ai punti prevendita e presso la biglietteria dello stadio, stasera la pagina facebook della società, pubblica il dato dei biglietti venduti:

“Sono 2.497 i biglietti staccati nella giornata odierna”

Leggi anche