Reggina, Gallo vuole tanti tifosi al Granillo (VIDEO)

L’importanza del pubblico e dell’incitamento. Anche in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo DG andrea Gianni, il presidente Gallo ne ha parlato. Lui vuole tutte le volte che la sua squadra gioca in casa la presenza di tantissimi tifosi, per questo motivo continua a proporre il biglietto omaggio per gli abbonati e prezzi popolari per tutti i settori.

Realizzato un video-promo per invogliare ancor di più i tifosi amaranto:

