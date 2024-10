Reggina, Gianni: ‘Qui c’è storia e blasone. Passione, coraggio e voglia di vincere’

Le prime parole del nuovo direttore generale Andrea Gianni, presentato oggi alla stampa: “Gianni è un ottimo professionista, lo conoscevo da tempo, umanamente e professionalmente, per questo l’ho scelto”, questa l’introduzione del presidente Gallo dopo il lungo intervento sulla questione Iiriti, poi la parola al nuovo DG della Reggina:

“Credo nel sudore della maglia, nello spirito di gruppo, la passione. Il coraggio perchè non esiste impresa che non la si possa fare, se la si vuole veramente. Voglia di vincere perchè il successo appaga e necessita di programmazione.

Ho conosciuto lo staff ma velocemente. Massimo Taibi lo conoscevo già, avremo modo di parlare con tutti e con calma, a me piace essere al servizio di tutti e da tutti avere collaborazione. Non sono il DG che si mette dietro la scrivania a scrivere e leggere, a me piace il campo, voglio seguire gli allenamenti, mi piace essere coinvolto.

La Reggina chi non la conosce, ha una storia, un blasone, adesso ho il piacere di viverla nel quotidiano. Ho tanta voglia e passione. All’interno di una società ogni ruolo sia fondamentale, io devo mettere nelle condizioni tutti i collaboratori di esprimersi al meglio.

Se la squadra che ti cerca è la Reggina ed il presidente Gallo, non è atipica la scelta di cambiare società a poche giornate dalla conclusione di un campionato. Per me è un onore”.