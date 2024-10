Gallo: ‘Iiriti ha lasciato la Reggina e la M&G solo ed esclusivamente per motivi personali’

E’ il giorno di Andrea Gianni, il nuovo Direttore Generale della Reggina. Al suo fianco il presidente Luca Gallo per la presentazione ufficiale presso la sala conferenze dell’Oreste Granillo:

“Sono qui per presentare il nuovo direttore generale della Reggina, dichiara il massimo dirigente amaranto. Ascoltate il protagonista, le sue esperienze, ma sono convinto che c’è qualcosa che mi volete chiedere. Sono qui a vostra disposizione per spiegare esattamente quello che è accaduto, ma dovete credermi senza altri strascichi.

Vincenzo Iiriti è una persona che conosco da cinque anni. Ha fatto il DG della M&G ed il rapporto che ho avuto con lui negli anni che si è consolidato, ma esiste ancora questo rapporto, a prescindere da quello lavorativo. Rimane la stima non vi sono dubbi. Poi ho preso la Reggina e Iiriti ha avuto il ruolo che ritenevo gli spettasse. Qualche giorno fa è venuto da me per rassegnare le dimissioni, ma non solo dalla Reggina, addirittura da quello che faceva con me da cinque anni, per motivi unicamente e strettamente personali.

Si può parlare di qualsiasi cosa, ma il motivo è strettamente personale. Quando una persona viene e ti dice questo di cosa continuiamo a parlare, non c’è altro. Le porte per lui sono sempre aperte, quando vuole.

La Reggina andrà avanti, sicuramente, fino a quando ci sono io. Ma voi pensate veramente che io possa mollare un progetto che sto portando avanti con tutte le mie forze? Non mi conoscete. Non c’è altro assolutamente, non immaginate ci sia altro”.