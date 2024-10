Gallo: ‘Preoccupazioni per la società? Allora non avete capito dove voglio portare questo club…’

Ha parlato con la solita chiarezza il presidente Gallo nella conferenza stampa che ha visto la presentazione del nuovo direttore generale Andrea Gianni. Uno dei punti più significativi, quello riguardante la solidità della società e la prosecuzione del progetto sportivo e societario:

“Lo benissimo che Vincenzo Iiriti è amareggiato, perchè ha dovuto lasciare un qualcosa a cui teneva tantissimo, mi dispiace per lui. Sono dimissioni volontarie per motivi personali, nient’altro, non c’è da aggiungere altro. Nel mondo del lavoro sono cose che capitano, se fosse andato via solo dalla Reggina, allora sicuramente il problema era la Reggina, ma lui si è dimesso anche dalla M&G e quindi la questione è più profonda e personale.

Qui siamo tutte persone serie, non tiriamo fuori leggende metropolitane. Vincenzo Iiriti spero venga allo stadio perchè è un grande tifoso della Reggina, le porte delle mie aziende sono sempre aperte.

State tranquilli, la Reggina è di mia proprietà. La Reggina va avanti fino a quando ci sarò io, ma questo è scontato, anche se l’ovvio alcune volte va rimarcato. Non è cambiato assolutamente nulla, se voi pensate che la prima difficoltà può far si che io rinunci a quello che ho intenzione di fare con questo club e dove voglio portarlo, allora non avete capito con chi avete a che fare. Non è assolutamente possibile alcun cambiamento per questo tipo di motivazioni”.

