Reggina, da Filippo Galli arrivano le conferme dei contatti

Nei giorni scorsi City Now Sport ha parlato della possibilità di vedere un volto noto e figura professionale di alto spessore alla guida del settore giovanile amaranto per la prossima stagione.

Il nome è quello di Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ma anche responsabile del settore giovanile rossonero. Lo ha intervistato Paolo Ficara per Radio Reggio Più: “La Reggina ha sempre avuto un settore giovanile importante. Ricordo i vari Missiroli o Ceravolo, quando la società era guidata dal presidente Foti.

Per quello che mi riguarda sui criteri di scelta dei calciatori al Milan non si badava come si sente ultimamente solo alla parte fisica e atletica, ritenevamo l’aspetto tecnico quello principale.

Ho visitato tanto tempo fa il centro sportivo S. Agata. Lavorare per la Reggina in quel centro? Ho letto che avete avuto qualche notizia riguardo un contatto della società amaranto con il sottoscritto. Lo confermo, come ne ho avuti con altri club, abbiamo parlato con i dirigenti della Reggina ma ancora non c’è nulla di certo. In tutte le situazioni ci sono tante cose da valutare, di sicuro la nuova proprietà ha voglia di portare la Reggina dove merita.

Con la Reggina si è parlato di settore giovanile. Ripeto, ci sono da valutare una serie di situazioni che vanno ponderate. Al momento non è definita alcuna direzione“.