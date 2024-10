Calcio – Venezia in B, ripescata la Paganese in C. Tutte le decisioni

Riammesso il Venezia in Serie B, escluso il Palermo per inadempienze. Visto il parere della CO.VI.SO.C., il Consiglio Federale ha respinto il ricorso della società siciliana e votato all’unanimità per la riammissione del club veneziano. Inoltre sono stati decisi anche riammissioni e ripescaggi in Lega Pro, dando il via libera per il prossimo campionato di Serie C a Virtusvecomp Verona, Fano, Paganese, Modena e Reggio Audace. Fuori Cerignola e Bisceglie.

“Aver definito l’organico dei campionati già oggi, 12 luglio, per la prima volta nella storia così in anticipo, è un evidente vantaggio. Ci dà la forza di poter aspirare a un’estate abbastanza tranquilla”: queste le parole pronunciate dal presidente della FIGC Gabriele Gravina nella conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio, sottolineando l’importanza delle nuove norme sulle iscrizioni e le ammissioni ai campionati.

Eventuali ricorsi potranno estinguersi ampiamente prima dell’inizio dei campionati, evitando così l’impasse che si era venuto a creare lo scorso anno per la serie B.

fonte: figc.it