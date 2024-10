Calcio, Vibonese: il presidente Caffo iscrive la squadra e rilancia le ambizioni

Sono stati mesi difficili quelli arrivati dopo la fine della stagione. Addii e tante polemiche, le contestazioni dei tifosi, la preoccupazione per una stagione, quella prossima, non da protagonista. E invece arriva il comunicato sulla pagina facebook ufficiale del club a tranquillizzare tutti del presidente Pippo Caffo: “L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver perfezionato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D 2024/2025, depositando tutti i documenti necessari al completamento della pratica.

In via di definizione, invece, il nuovo staff tecnico rossoblù che verrà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni.

“La Vibonese c’è – sottolinea il Presidente Pippo Caffo – lo avevo promesso ed eccoci qui. Ringrazio la segreteria che ha lavorato ininterrottamente alla produzione di tutto l’incartamento da inviare alla Lega Nazionale Dilettanti. Ci siamo, e non faremo da comparsa. Dico solo questo”.