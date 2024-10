Calcio – Vrenna: ‘Crotone in serie A e Reggina in B’

Una lunga intervista quella rilasciata dal presidente del Crotone Gianni Vrenna a Gazzetta dello Sport. Lo stop forzato, le sensazioni, come vive la città questo momento e poi un passaggio sull’attuale posizione in classifica della sua squadra e la Reggina che, in caso di sospensione definitiva del campionato, occuperebbero posizioni utili per la promozione, decisione spettante in entrambi i casi al Consiglio Federale.

“Questa doppia promozione sarebbe un grande colpo per una regione martoriata”.