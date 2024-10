Calciomercato: Parla l’agente dell’esterno Donnarumma. Su Saraniti…

In attesa che nei prossimi giorni venga fuori il prescelto, e parliamo del nuovo tecnico della Reggina, tra interessamenti presunti e reali, si inizia a parlare anche di giocatori che vengono accostati alla squadra amaranto la quale, come dichiarato in maniera anche abbastanza decisa dalla società, verrà costruita per puntare a vincere il campionato.

Su quello che viene ritenuto l’esterno più forte del girone C della terza serie Donnarumma, si era espresso qualche settimana addietro il DS Taibi, mostrando parecchio gradimento. Attraverso i microfoni di Radio Reggio Più, è arrivato il commento sull’argomento dell’agente del calciatore Gianfranco Cicchetti: “Donnarumma può fare il terzino a quattro, o l’esterno nel 3-5-2. In questo momento è un giocatore del Monopoli ed ha un contratto fino al 30 giugno 2020. Può rinnovare come può andar via. A Monopoli si trova benissimo ed i rapporti con la società sono eccellenti”.

Poi sulle dichiarazioni di Taibi: “Ci hanno fatto molto piacere. È una persona che conosce il calcio, ricevere il suo apprezzamento ci onora particolarmente”.

A proposito di calciomercato e obiettivi, secondo quanto scritto oggi dai colleghi di Gazzetta del Sud, da fonte interna alla Reggina è stato categoricamente smentito un interessamento verso l’attaccante Saraniti in riferimento all’estate passata e lo scorso gennaio. Se ne prende atto. Tra l’altro, nell’articolo pubblicato nella giornata di ieri dalla nostra testata, si parlava di gradimento da parte del giocatore verso una piazza importante come quella di Reggio Calabria e veniva anche specificato che il famoso attaccante da venti gol che il DS sta cercando, non è inquadrato come profilo in quello di Saraniti.