Primo tempo: Reggina in vantaggio. Il dato degli spettatori presenti

La Reggina è in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti di gara grazie ad una rete di Ragusa. Amaranto inspiegabilmente nervosi nonostante il match sia abbastanza sotto controllo, soprattutto Barillà, ammonito insieme Capomaggio e Ndoye. Straordinaria fino al momento la prestazione di Laaribi, per distacco il migliore dei suoi. La Reggina ha avuto anche una grande opportunità per raddoppiare sempre con Ragusa, da due passi calcia addosso al portiere.

Il dato spettatori segna 4253 con 332 tifosi arrivati da Caltanissetta.