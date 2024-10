Calciomercato: Saraniti, Reggio piazza gradita

Andrea Saraniti, attaccante classe ’88 attualmente tra le fila del Lecce fresco di promozione in Serie A, è in uscita dal club pugliese.

Il centravanti ex Virtus Francavilla e Vibonese fra le altre, secondo quanto raccolto da CityNow, gradirebbe particolarmente una piazza come quella di Reggio Calabria. Il calore del tifo e le ambizioni del club amaranto sarebbero più che una giustificazione all’eventuale doppio salto indietro di categoria.

Come chiaramente ammesso dal DS amaranto, la caccia ad un bomber esperto è aperta: “Vorremmo un attaccante che conosca a fondo la categoria, da doppia cifra.”

Il profilo principale e di spicco nella “lista della spesa” del Direttore Massimo Taibi molto probabilmente non è Saraniti, ma chi sa che non possa essere un ulteriore elemento di spicco utile a rinforzare un reparto offensivo che si sogna colossale.

Lo stesso attaccante palermitano era stato sondato dall’attuale Direttore amaranto sia l’estate scorsa, sia durante la sessione di Gennaio appena trascorsa, ma per l’elevato ingaggio prima e per problemi prettamente burocratici dopo, la trattativa non andò in porto.

Fonte foto: sito ufficiale Lecce