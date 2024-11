Calciomercato: nuovo rinforzo per l’Akragas, avversario della Reggina

Nonostante l'ultimo posto in classifica degli avversari, gli amaranto sono consapevoli che la sfida di domenica non è semplice

Un ritiro chiesto dai calciatori, un patron che pretende già a partire dalla gara con la Reggina un immediato cambio di marcia. L’Akragas si trova all’ultimo posto della classifica e sta provando a compattarsi per fermare gli amaranto, così come ha fatto qualche settimana addietro con la Scafatese.

Si era anche parlato di interventi immediati per rinforzare l’organico e il primo è stato ufficializzato:

“La Società dell’Akragas comunica di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Mario De Marino, difensore centrale classe 2000, nato a Napoli.

De Marino è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Poi il trasferimento al Venezia che lo gira in prestito al Bisceglie in Lega Pro dove confeziona 28 presenze nella stagione 2019-2020. De Marino è successivamente ingaggiato dalla Fidelis Andria, ancora in Lega Pro, dove colleziona 18 presenze nel campionato 2020-2021. Poi firma per la Nocerina (stagione 2022-2023 Serie D) e, successivamente, per il Barletta (stagione 2023-2024 Serie D). De Marino è già a disposizione di mister Lillo Bonfatto“.