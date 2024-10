Akragas: i giocatori hanno chiesto di andare in ritiro

Ultimo in classifica con soli 5 punti nonostante una gruppo di calciatori presenti in organico di livello per la categoria e che secondo gli intendimenti della società, avrebbe dovuto iniziare il campionato in maniera diversa. Il patron Deni è stato durissimo con i suoi ed ha annunciato immediati interventi sul mercato, mentre ha dato piena fiducia al tecnico. Adesso il gruppo di giocatori, per preparare al meglio la partita con la Reggina, ha chiesto di poter andare in ritiro per questi giorni:

Il comunicato

“La Società rende noto che per esplicita volontà dei calciatori, l’Akragas da oggi e fino a domenica sarà in ritiro presso l’hotel Akrabello del Villaggio Mosè, struttura moderna e accogliente, già sede del ritiro estivo della squadra biancoazzurra.

L’obiettivo è quello di tenere alta la concentrazione e di ricompattare ulteriormente il gruppo in vista della partitissima di domenica 3 novembre in casa contro la Reggina“.

fonte foto: SSD Akragas facebook