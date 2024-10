Calciomercato: l’Alessandria si gioca la carta svincolati. C’è anche Barillà

E’ tra le diverse società nel campionato di serie B in piena emergenza per i tanti infortuni. E così, per il rush finale di questo torneo e per giocarsi tutte le possibilità di salvezza, l’Alessandria ha deciso di guardare al mercato degli svincolati in modo da avere più uomini in organico ed esperienza. Il primo è il reggino Antonino Barillà, svincolatosi dal Monza da qualche mese ed il difensore Ariaudo, seguito dalla Reggina la scorsa estate, poi non se ne fece nulla. I due dovrebbero firmare nella giornata di oggi.

