Verso Reggina-Pisa: buone notizie in casa neroazzurra per D’Angelo

Scontro di grande interesse al Granillo. Lo scorso anno amaranto in vantaggio poi ribaltati nel finale

Visti i tanti impegni ravvicinati, per ogni squadra è importante che vi sia un numero di calciatori adeguato per affrontare anche una sorta di rotazione. La Reggina sta portando avanti questo concetto a prescindere dalle tantissime assenze soprattutto nel reparto difensivo, il Pisa viaggia nella parte alta della classifica, ma per ammissione del suo allenatore vista l’idea di gioco fatto di pressing e corsa, si inizia ad accusare un pò di stanchezza. Ma le buone notizie arrivano dall’infermeria con Lorenzo Lucca, la grande rivelazione di inizio stagione che, dopo il forfait con il Parma causa distorsione alla caviglia, è tornato ad allenarsi con il gruppo.

Nella scorsa sessione di calciomercato, il Pisa ha rifiutato una proposta molto importante del Sassuolo, puntando a tenere in organico il centravanti che, ricordiamo, ha realizzato sei gol nelle prime sette gare di campionato e poi si è fermato per tanti motivi. L’ultima rete proprio agli amaranto su calcio di rigore da lui stesso procurato.