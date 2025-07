Giannetta: ‘Reggio avrà un centro per bambini affetti da disturbi dello spettro autistico’

Sarà il primo in Calabria. L'annuncio del consigliere regionale

“Reggio Calabria avrà un centro per bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. Il primo in Calabria.”

Lo dichiara il consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“Grazie ad una soluzione che abbiamo individuato ieri in Commissione speciale di Vigilanza al Consiglio regionale insieme al Dipartimento Salute e agli Uffici di Piano uditi.

Si tratta di un luogo aperto tutti i giorni della settimana, dalla mattina alla sera, dove i bambini affetti dal disturbo dello spettro autistico a partire dai tre anni di età – con una diagnosi e un quadro clinico definito – possono sviluppare la propria socialità, in ambienti attrezzati e con personale altamente qualificato. Servizi fondamentali per i minori e per alleviare il carico delle famiglie.

Che, purtroppo, sono tante. E in aumento.

Sbloccare l’iter per l’apertura del centro, che era già pronto da dicembre, è importantissimo, ma sono certo che sarà il primo di tanti altri che sorgeranno in Calabria.

Perché ieri abbiamo individuato anche la soluzione normativa affinché in tutta la regione si possano aprire centri semi residenziali e socio assistenziali per i bambini a partire dai tre anni e non più solo dai sedici stabiliti nel regolamento vincente.

Le normative si devono evolvere con l’evolversi dei bisogni. E i bisogni sono tanti. Basti pensare a quante famiglie a Reggio, come nel resto della Calabria, chiedono di essere supportate nella crescita dei propri figli.

Inoltre, l’esperienza di chi opera con professionalità nel settore ci insegna che occorre essere precoci. Prima si prende in carico il bambino più possibilità ci sono di migliorarne le condizioni di vita, di inserimento sociale e lavorativo.

La Regione Calabria – conclude Giannetta – ha dunque accolto la sfida e punta sulla precocità per il futuro”.