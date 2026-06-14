Villa San Giovanni, De Marco: ‘Gestione Caminiti fallimentare’

Il consigliere De Marco accusa l'amministrazione villese per lo stato di incuria e la carenza idrica a Cannitello, Porticello e Piale

Lo scarso interesse politico e amministrativo verso le periferie cittadine è oramai una costante nella fallimentare gestione dell’Amministrazione Caminiti.

Tutto ciò in modo evidente è dimostrato dal mio intervento, sempre su tali temi sin dal giugno dello scorso anno.

E dopo 12 mesi la situazione a Cannitello e Porticello, da sempre attenzione in passato quale borghi Marinari e ricchi di presenze di famiglie e di turisti, oggi versano in uno stato di fortissimo degrado, con un evidente stato di incuria che caratterizza gli spazi pubblici di quei quartieri che sono già sofferenti a causa di una carenza idrica senza precedenti, con l’ abbandono delle Piazzetta di Cannitello, oramai divenute un sito altamente pericoloso a causa della mancata manutenzione e dell’ incuria dell’ Amministrazione Caminiti.

Cannitello e Porticello tra degrado e carenze

Ed a poche centinaia di metri dalla delegazione municipale, i locali della scuola media completamente abbandonati con le adiacenti strutture sportive, utilizzate impropriamente come punto di deposito di vecchi mezzi comunali.

Leggi anche

Ma se la situazione a Cannitello è alquanto grave, come già denunciato la scorsa estate, su Porticello la situazione non cambia, con il parco Karol del quartiere in stato di abbandono, le spiagge pulite dai residenti in loco e non da chi di competenza “in barba” alla decantata programmazione dell’ amministrazione Camiti che non ha ancora previsto l’ avvio dell’ ordinanza per l’attuazione del senso unico su Via Italia Porticello, con i residenti in loco sofferenti nei fine settimana in considerazione delle presenze negli arenili cittadini e men che meno la mancata pulizia dell’ area utilizzata come parcheggio.

La situazione nel quartiere Piale

Lo stesso dicasi per il quartiere Piale, che da sempre si avvale dell’attività positiva e propositiva delle associazioni del territorio, che si sono spesso sostituite all’Amministrazione ed hanno avviato progetti civici e di collaborazione con il governo locale di assoluto rilievo. Oggi anche i cittadini del quartiere di Piale, sono fortemente preoccupati poiché denunciano da mesi una situazione di pericolo non adeguatamente fronteggiato dall’Amministrazione Caminiti.

In tal senso le notizie della presenza di una notevole quantità di acqua all’interno della Galleria Piale sta facendo ripiombare i residenti in loco nella paura dei tempi della costruzione della galleria stessa con l’Amministrazione Caminiti in totale silenzio ed alla ricerca di responsabilità altrui, incapace di risolvere l’annosa problematica e riportare la tranquillità nel quartiere.

“Una vera estate da incubo”

Tutto ciò fa prefigurare una vera estate da incubo per i nostri concittadini, ed in particolare per le zone periferiche Villesi in totale stato di incuria, carenti di una vera programmazione nelle attività di manutenzione ordinaria e di una assenza totale della politica, indipendentemente dal cambio di ruoli o di deleghe ridistribuite dopo mesi di stasi amministrativa.

Leggi anche

E pertanto borghi e quartieri da sempre valorizzati in passato, in modo particolare nel periodo estivo, oggi pagano una sciatteria amministrativa assolutamente esasperante, nonostante i nostri continui richiami dentro e fuori dal consiglio comunale, i nostri interventi a supporto del territorio.

L’attacco all’Amministrazione Caminiti

Ci auguriamo che questa sia l’ultima pessima estate di gestione Caminiti, nella certezza che la cittadinanza, che attendeva l’Amministrazione vicina alla gente ed in grado di ascoltare le esigenze del territorio, oggi ha assunto la reale consapevolezza di una gestione fallimentare delle attività ordinarie e delle emergenze da parte dell’ Amministrazione Caminiti che, finiti dopo quattro anni, l’alibi del dissesto e delle responsabilità da scaricare alle amministrazioni precedenti, ha dimostrato in modo palese e tangibile le loro evidenti incapacità gestionali, politiche e amministrative.

Villa è realmente stanca di questo modo di agire e della vostra totale mancanza di ascolto. Prendetene atto e chiedete scusa alla Città per i vostri pessimi risultati a discapito di una Città ordinata e decorosa, nel mentre è evidente lo stato di assoluto degrado che giornalmente pervade il nostro territorio.