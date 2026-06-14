Finale playoff Viola-Avellino, Supporters Trust: ‘Il grande giorno è arrivato’

Inizia così il post sulla pagina Facebook del Supporters Trust della Viola Reggio Calabria, la squadra neroarancio stasera impegnata in gara 3 per stabilire chi, tra Redel Viola e Scandone Avellino, staccherà il pass per la B nazionale.

“Ebbene si, dal lontano 2019 (storica data di fondazione di questa Viola) il Supporters Trust ha deciso di ripartire dalle ceneri, partendo dalla serie C, passando dalla b2 e dalla b1 per poi tornare in b2. Sono stati anni difficili, abbiamo affrontato e superato tanti ostacoli (ivi compresa la pandemia nazionale,riforme dei campionati, guerra in Ucraina e crisi energetica ), ma niente ci ha spaventati! Eravamo guidati da un uomo un galantuomo il nostro presidente Carmelo Laganà, tutto ci sembrava superabile e così è stato”.